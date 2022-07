Igudesman & Joo: šajā pasaulē nevajag sevi uztvert pārāk nopietni

Igudesman & Joo ir ekscentriķi, novatori, drosminieki un lieliski mākslinieki, kuru talantu ir novērtējuši Jehudi Menuhins un Bernards Haitniks. Dueta dalībnieki intervijā atklāja savu stāstu, paskaidroja, kādas īpašības nepieciešamas māksliniekam, lai gūtu panākumus, pastāstīja par savām lielākajām bailēm un sapņiem, kā arī nedaudz atklāja noslēpumu par repertuāru, ar ko 18. augustā iepriecinās festivāla THE BEST OF “Summertime — ielūdz Inese Galante” viesus.