"Danielam cieši jāsadarbojas ar advokātu." Ārlietu ministrija komentē latviešu pāra situāciju Āfrikā

Daniels un Māra sāka savu ceļu no Marokas. Vairāk nekā 80 dienas viņi baudīja dabu, cilvēku viesmīlību, iepazinās ar citiem baikeriem. Dienu pirms liktenīgā 5. augusta, kad Daniels notrieca sievieti, pāri pievīla navigācija un viņi novirzījās no asfalta ceļa. Abi piedzīvoja negadījumu, braucot pāri koka tiltam, - tas salūza un Māra guva smadzeņu satricinājumu. "Viņa aizmirsa visu Nigēriju, kur bijām trīsarpus nedēļas, Kamerūnu aizmirsa... Es aizvedu viņu uz vietējo klīniku, kas bija slikta iestāde, kur viņu nosūtīja taisīt datortomogrāfiju. Nākamajā rītā devāmies tālāk uz Librevillu. Un jā, Kongo ap plkst. 16.00 notika tā traģēdija."

Daniela vadītais motocikls notrieca sievieti, kura nomira ceļā uz slimnīcu. Viņš atminas, ka sieviete izskrējusi uz ielas, izvairījusies no pretim braucošās kravas automašīnas un tad apstājusies ielas vidū. "Viņa nemaz nepaskatījās uz manu pusi nevienu reizi. Es sāku signalizēt, samazināt ātrumu, viņa sāka skriet uz labo sānu joslu. Es mēģināju izvairīties, bet aizķēru viņas kāju."

Jaunietis norāda, ka sieviete, kura bija aptuveni 66 gadus veca, negadījumā lauza kāju. Pēc notikušā pārim un aculieciniekiem izdevās "nostopēt" pikapu, kas sievieti kopā ar Māru nogādāja tuvējā armijas slimnīcā. Daniels norāda, ka slimnīca atradusies 90 kilometru attālumā no notikuma vietas un ceļš līdz tai līdzinājies kara laukam. "Es nezināju ceļa apstākļus, ar moci to nejūt. Ar mašīnu no bedrēm nav iespējams izvairīties. (..) Viņi brauca nepilnas divas stundas, un sievieti pasludināja par mirušu slimnīcā," atminas Daniels.