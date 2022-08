HBO seriāls “Pūķa nams” uzstāda pirmizrādes auditorijas rekordu

Jau pēc pirmās epizodes demonstrēšanas seriāls “Pūķa nams” saņēmis sajūsminātas kritiķu atsauksmes, kas gandrīz vienbalsīgi pauž – riski ir attaisnojušies. Pat tie, kuri piedzīvoja vilšanos “Pūķa nama” priekšteča, episkā seriāla “Troņu spēle” (Game of Thrones) pēdējās epizodēs, ir gatavi atzīt – Vesterosas spožums un posts ir ar vērienu atgriezies uz lielajiem ekrāniem. Seriāla “Pūķa nams” pirmajā sezonā paredzētas desmit epizodes. Sekojot “Troņu spēles” tradīcijām, ik nedēļu HBO demonstrēs jaunu seriāla epizodi, lielais fināls uz ekrāniem nonāks 23. oktobrī.

HBO korporatīvā atbildība kopā ar (tā mēs ceram) vēl lielāko atbildību fanu priekšā par, būsim godīgi, sačakarētu "Troņu spēles" noslēgumu lika autoriem un pašam Dž. R.R. Mārtinam sasparoties savu iespēju augstākajās robežās - galarezultātā ir tapis seriāls, kas reizē apvieno visu to, par ko mēs mīlam Vesterosas pasauli un iedarbojas precīzi uz tiem nervu punktiem, kas paredzēti, tai pat laikā raisot patiesu un neviltotu interesi par to, kas mūs gaida tālāk. Iespējams, šis ir labākais rezultāts, ko no šī visa varējām, bet īstenībā jau pat vairs necerējām sagaidīt,” jauno seriālu pēc pirmās epizodes vērtē kinoblogeru kustības “KinoKults.lv” līdzdibinātājs Sergejs Timoņins.