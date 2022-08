"Eirovīzijas" uzvarētājs zibina plikumus uz MTV skatuves

"Måneskin" ne tikai kāpa uz skatuves, lai izpildītu savu jaunāko singlu "Supermodel", bet arī saņēma balvu par labāko alternatīvās mūzikas video dziesmai "I Wanna Be Your Slave".

Jau ziņots, ka šā gada MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā, kas svētdien norisinājās Ņujorkā, balvu par gada labāko videoklipu ieguvusi Teilore Svifta par projektu "All Too Well: The Short Film".

Balvu kategorijā "Gada mākslinieks" saņēma puertorikāņu reperis "Bad Bunny", bet par gada dziesmu tika atzīta Billijas Ailišas dziesma "Happier Than Ever".

Par labāko popmūzikas videoklipu tika atzīts klips Harija Stailsa dziesmai "As It Was", bet par labāko hiphopa mūzikas video tika atzīts Nikijas Mināžas un "Lil Baby" dziesmas "Do We Have A Problem?" videoklips.