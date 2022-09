Populāri aktieri pulcējas pašmāju seriāla “Tarakāni tavā galvā” prezentācijā

Jau no 29. septembra pašmāju skatītājiem būs iespēja vērot Andreja Ēķa režisēto jauno darbu “Tarakāni tavā galvā”. Tas atklāj cilvēku savstarpējās attiecībās aktuālās tēmas. Taču kā ar emocijām, kas var pārvērsties “tarakānos”, tikt galā? Tas lielākoties ir katra paša ziņā. Tomēr seriāla radošā komanda un veidotāji iesaka uzkrātās emocijas neturēt sevī, bet rast veidus, kā no tām atbrīvoties. Tāpēc prezentācijas pasākumā tika radīta iespēja ikvienam mēģināt “izlādēties”, lai no jauna varētu “uzlādēties” un “tarakāni” cilvēku ikdienā nepārņemtu virsroku.