Atkal atgriežas Rīgā. Intervija ar "Sigur Ros" basģitāristu Georgu Holmu

Islande pēdējos 20-30 gados sevi pasaulei ir parādījusi kā valsti, kurā viens pēc otra dzimst unikālas, savdabīgas grupas, gūstot popularitāti ārpus Islandes. Sākumā tā bija Bjorka un viņas “The Sugarcubes” jau no 1986. gada. Tad – Múm, GusGus, Of Monsters and Men, vēl jau arī talantīgais kino mūzikas komponists, nu jau aizsaulē aizgājušais Johans Johansons. Kas, tavuprāt, ir islandiešu mūzikas eksporta veiksmes stāsts?

Bērnībā blakus manai skolai bija kalns, vairāk jau mazs paugurs, kuram tur it kā nevajadzēja būt. To vajadzēja norakt, bet, mēģinot to paveikt, visa smagā tehnika regulāri salūza. Tad to lika mierā. Folklorai ir liela nozīme mūsu dzīvē.