Izdots jauns Latvija mākslai veltīts izdevums "WunderKombināts I. Latvijas mākslas gadagrāmata 2022"

Diskusiju ievadīs igauņu mākslas teorētiķes, izglītotājas un mākslas darbinieku organizatores Airi Trīsbergas (Airi Triisberg, EST) lekcija "Alga un sociālā drošība: vienas monētas divas puses" (Wage and Social Security: Two Sides of the Same Coin), kurā viņa pievērsīsies jautājumiem, kas saistīti ar darba organizēšanu mākslas nozarē.