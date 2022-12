FOTO ⟩ Atskats uz Latvijas teātru dziedošo aktieru salidojumu "Viena vieta uz brieža vēl brīva"

«Arī šajā koncertā skanēs dziesmas no teātra izrādēm, kurās esam spēlējuši: «Es mīlu, tu zini» un «Ir visuma puteklis cilvēks» no Zigmara Liepiņa muzikālās drāmas «Adata», «Lauras dziesma», «Druē dziesma», «Ubagu dziesma», kā arī Kerijas un Herstvuda duets no Raimonda Paula mūzikla «Māsa Kerija», dziesma «Ja tu man esi» no Z. Liepiņa muzikālās drāmas «Adata», dziesma «Nē, manis nav» no Jāņa Lūsēna rokoperas «Sfinksa» un daudzi citi skatītājiem labi pazīstami skaņdarbi,» teic aktrise Dita Lūriņa, kura ir arī šīs koncertprogrammas režisore.