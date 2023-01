Februārī iznāks “Animācijas brigādes” pirmā pilnmetrāžas filma “Lielais Indriķis”

Filmas sižets ir balstīts uz filmu studijas vadītāja Māra Putniņa grāmatu "Mežonīgie Pīrāgi un Lielais Indriķis", kuras pamatā ir stāsts par patriotismu un mīlestību pret savu dzimteni. Studijas pārstāve Katriona Luīze Rožlapa uzsver: "Šī ir pirmā "Animācijas brigādes" pilnmetrāžas filma, kuru bija iespējams uzņemt, pateicoties nozīmīgam valsts finansējumam no Nacionālā kino centra un atbalstam no AS "Latvijas finieris"".