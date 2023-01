Ar savu veltījumu Ukrainai labdarības koncertā piedalīsies vairāk nekā 100 Latvijas mūziķi

Māris Simanovičs, Eco Baltia vadītājs un Uzņēmēji Mieram dibinātājs uzsvēra, ka “svarīgi ir sniegt atbalstu Ukrainai, jo tas ir līdzeklis kā mēs varam iestāties par rietumu vērtībām un demokrātiju un nodrošināt, ka mūsu bērni varēs dzīvot mierīgā pārtikušā Eiropā.” Savukārt Kristofs Blaus, Nutrameg vadītājs un Uzņēmēji Mieram dibinātājs aicina Latvijas sabiedrību sanākt kopā, smelties spēku vienam no otra un iedvesmu turpināt Ukrainas atbalstu līdz uzvarai. “Krievija neuzbruka tikai Ukrainai, bet gan visai demokrātiskajai Eiropai un mēs esam cīnījušies pretī no pirmajām stundām. Tas, ka esam noturējušies pret Putina armiju jau gadu, ir prasījis no mums visiem ļoti daudz,” sacīja Blaus.