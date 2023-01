“Zelta Mikrofona” balvu par mūža ieguldījumu saņems Latvijas Radio skaņu inženieris Augustīns Delle

"Esmu piedzīvojis visus skaņas ierakstu formātus, skaņu režisorus un mūziķus," saka par LR 1. studijas "mēbeli" iesauktais Gusts, kas uz ierakstu allaž ieradās pirmais, bet aizgāja pēdējais. No malas šķietami tīri tehniskajā darbā viņš bijis reizē neredzams, reizē ļoti klātesošs ar savu laipnību un labvēlību: "Jādara tas, kas jāizdara, un noteikti to ir labāk un vieglāk darīt ar smaidu!" Gatavojoties ierakstam vai studijas koncertam, darāmā ir daudz – jāplāno mūziķu, līdz ar to mikrofonu izvietojums, jāizvelk vadi, viss no tehniskā un mākslinieciskā viedokļa pareizi jāsaslēdz, pēc ieraksta uzstādījums jāizjauc, lai nākamajā ierakstu sesijā visu atkal būvētu no jauna.