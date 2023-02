Latviešu mūziķu Chris Noah un JJ LUSH radīta dziesma uzvarējusi Lietuvas "Eirovīzijas" atlasē

“Viss sākās ar to, ka mēs strādājām pie citas dziesmas Lietuvas Eirovīzijas dziesmu atlasei. Pie dziesmas, kas arī iekļuva finālā, ierindojoties piektajā vietā. Kamēr bijām darba procesā, dziedātāja Monika Linkīte uzrunāja Kristu. Kad manās rokās nonāca “Stay” demo ieraksts, uzreiz jau varēja just dziesmas ārkārtīgi lielo potenciālu,” atklāj Jānis.

“Monika mani uzrunāja Instagram, izteica komplimentus par manu mūziku. Viņa jautāja, vai mēs varētu kaut kad kopā pastrādāt studijā. Es piekritu un aicināju viņu uz Latviju. Viņa atbrauca, un pusotras dienas laikā mums tapa dziesmas demoversija. Sākām diskutēt par to, kurš varētu būt šīs dziesmas producents, un es ieteicu mūsu pašu izcilo talantu Jāni, kurš piekrita, un tā nu mēs visi esam šeit. Dziesma ir miksēta Anglijā, to paveicis Kristofers Heriss. “Stay” ir par sevis pieņemšanu un iepazīšanu, kā arī īstās vietas atrašanu. To var interpretēt gan kā dialogu ar sevi, gan ar kādu citu,” stāsta Krists.