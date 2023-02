Rīgā uzstāsies “The Corrs” dalībniece Šārona Kora

“The Corrs” - trīs muzikāli talantīgo māsu un brāļa kvartets radījis iespaidīgu virkni labi pazīstamu kompozīciju, kas joprojām ir daudzu radiostaciju rotācijā. Un tiešām, kas gan nezina tādus deviņdesmito beigu un divtūkstošo pirmās desmitgades hitus kā "Breathless", "Radio", "So Young", "Dreams", "Runaway", "Irresistible", "I Never Loved You Anyway", "Only When I Sleep", "What Can I Do?", "Would You Be Happier?".