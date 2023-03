"Ģimene burkā" nāk klajā ar paziņojumu par Gluzunoviem: "Kļuvām par lieciniekiem fiziskai un emocionālai vardarbībai"

Un Artjomam tika liegta tuvošanās ģimenei. Lai pasargātu bērnus un ģimeni no sabiedrības nosodījuma, iekšēji nolēmām šo videomateriālu nepubliskot un ar ģimeni vienojāmies, ka tā pārtrauc dalību šovā. Kopā ar producentiem ik dienu noris redakcionālas diskusijas, kurās izvērtējam raidījuma saturisko attīstību, kā arī sarežģījumus, ja tādi rodas, sadarbībā ar raidījumu dalībniekiem. Kopīgi tiek pieņemti lēmumi par gadījumiem, ja redzam, kad kādu no tiem neizdodas pilnveidot vai uzlabot dalībnieku un to ģimeņu dzīvi atbilstoši veidotā satura nodomam. Šādos gadījumos tiek pieņemts savstarpējs lēmumus dalībniekam pārtraukt dalību šovā, sniedzot un piedāvājot citas atbalsta iespējas. Mediju telpā ir izskanējušas bažas par “Helio Media” ētikas normu ievērošanu. Vēlamies vērst uzmanību, ka uzņēmums nav ētikas padomes biedrs, taču izskatot konkrēto situāciju, esam gatavi dalīties padomē ar mums esošo video materiālu, kurā tiek atspoguļota vardarbība ģimenē.