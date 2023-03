Ieraudzīt Mežaparku jaunā dimensijā? Papildinātā realitāte pirmoreiz mūzikas festivālā Latvijā

Iespējams, daudzi to nezina, taču papildinātā realitāte nav nekas jauns. Izpratni par to sāka veidot universitāšu mācībspēki jau pagājušā gadsimta 60.-70. gados, vēlāk ASV militāro un aviācijas tehnoloģiju attīstītāji. Mūsdienās ir ļoti daudz situāciju, kurās pieredzam papildināto realitāti, paši to neapzinādamies. Vai vari minēt piemērus?