Sākas biļešu pārdošana uz "Three Days Grace" koncertu Rīgā

Pie mums kanādiešu rokeri viesosies “Revolutions Live Tour” turnejas ietvaros, kas pakārtota jaunākā albuma “Explosions” klajā laišanai. Tas nozīmē, ka koncertā tiks izpildītas gan jau tādas laika pārbaudi izturējušas kompozīcijas, kā I Hate Everything About You, Never Too Late, Animal I Have Become, Pain, Just Like You, Home, Painkiller, Riot, The Mountain, gan jaunā apkopojuma spilgtākie hiti – So Called Life, Lifetime u.c.