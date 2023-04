Grupa “DAGAMBA” izdevusi sesto studijas albumu “Bach Against the Machine”

Šodien, 4. aprīlī, grupa “DAGAMBA” klausītāju vērtējumam nodod savu jaunāko veikumu – albumu “Bach Against the Machine”, kas veidots kā simbioze starp mūzikas klasiķi, komponistu Johanu Sebastianu Bahu un amerikāņu rokgrupu “Rage Against The Machine”. Līdz ar albuma izdošanu grupa klausītājiem piedāvā arī tajā iekļautā skaņdarba “Legacy of Bach” videostāstu.