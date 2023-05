Grupa "Loud Silence" izdod īsfilmu "Antidepresanti" un piesaka jaunu albumu

Dziesmas līdzautors Oskars Maurers stāsta: "Vasarā ar [Reini] Briģi devāmies ekskursijā pa Latgali un, aizbēguši no burzmas un ikdienas steigas, rakstījām dziesmas jaunajam albumam. Dziesma ir par atbrīvošanos no tās sajūtas, kas pārņem, kad sēdi istabā un pa logu vēro, apkārt valdošo, bezjēdzīgo haosu. Tā ir par atbrīvošanos no antidepresantiem un dzīvesprieka triumfu."