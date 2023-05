"Beigas bija ļoti straujas..." Gorodeckas kolēģe atklāti par režisores dzīves pēdējiem mēnešiem

Gorodeckas “labā roka”, montāžas režisore Ilze Bētiņa sarunā ar "Kas Jauns?" atklāj, ka gada sākumā Inta saņēmusi piedāvājumu veidot seriāla "UgunsGrēks. Atgriešanās" turpinājumu, taču viņa no tā atteikusies laika trūkuma, nevis veselības likstu dēļ. Inta to neafišēja, lai arī tās bija ieviesušas savas korekcijas ikdienā kopš pagājušās vasaras beigām.

“Inta par to negribēja runāt, tāpēc arī aizliedza kādam to teikt. Mums, kas zinājām, bija cerības, ka izķepurosies. (..) Arī Inta pati bija ļoti optimistiska, sāka ķīmijterapiju, viss šķita uz labu," atklāj Bētiņa.

Viņa turpina: "Kad pirms kāda mēneša gribēju runāt par gaidāmiem projektiem, viņa uzrakstīja, ka ir pie aparātiem, jo no “ķīmijas” notikusi saindēšanās… Sapratu, ka organismam cīnīties ar slimību ir kļuvis par grūtu… Beigas bija ļoti straujas."

Pirms divām nedēļām Bētiņa saņēmusi pēdējo īsziņu no Gorodeckas, “Liekas, ka man ir tāpat kā Andrim, gatavojieties...” savā pēdējā ziņā ilggadējai kolēģei, kuras vīrs Andris Bētiņš – seriāla kādreizējais operators – pirms astoņiem gadiem mira no vēža, uzrakstījusi Inta. Visticamāk, ne Inta, bet reanimācijas māsiņa, kurai režisore lūgusi to izdarīt.