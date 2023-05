FOTO ⟩ Miers, harmonija un uzticēšanās - "Radio SWH" svin 30 gadu jubileju

Kā jau citās nozīmīgās jubilejas reizēs, arī šajā vakarā par viesu labsajūtu rūpējās mūziķi. Šoreiz - grupa "Very Cool People" un soliste Paula Saija. Protams, neiztikt arī bez mielasta. Tādēļ, iedvesmu gūstot uzkodu dažādībā, gan no kādreizējām, gan esošajām "Radio SWH" ētera personībām TVNET vēlējās uzzināt, ar kādu ēdienu viņiem asociējas šodienas jubilārs.

Andris Freidenfelds jeb Fredis: Es domāju, ka tas varētu būt plovs. Tā kā mana virzība kulinārajā pasaulē ir uz veģetāro un vegāno pusi, tas būtu veģetārais plovs. Ļoti svarīga plova sastāvdaļa ir burkāns. Un burkāni, kā mēs zinām, ir oranži, tā kā tas ļoti piestāv “Radio SWH” krāsai. Vēl viena īsta plova sastāvdaļa ir rozīnes. Tātad – arī kāda rozīnīte ir vajadzīga. Protams, arī rīsi – kas notur to pamatu. Un, visbeidzot, vajag taču visādas specijas – galvenokārt, piparus!

Anatolijs Kreipāns: Tas varētu būt kaut kāds kokteilis no visvisurienes. Jo kaut kas vienveidīgs un apnicīgs tas noteikti nav. Varētu būt gan ungāru gulašs, varētu būt arī kaut kas no Lietuvas un Latvijas virtuves, kaut kas no Dienvidamerikas... Darbs radio man nozīmē šo daudzveidību – es tuvplānā ar radio iepazinos tikai pateicoties “Radio SWH”, jo pirms tam daudzus gadus biju tikai rakstošais žurnālists, tad nāca klāt televīzija, un pēc tam arī “SWH”!