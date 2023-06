FOTO ⟩ Ar iespaidīgu multimediju šovu aizvadīts grupas “DAGAMBA” vērienīgākais koncerts

Atklājot brīvdabas koncertu sezonu Mežaparka estrādē, pēc trīs gadu pārtraukuma ar iespaidīgiem multimediju elementiem, mākslīgā intelekta radītiem tēliem un emocionāli piesātinātu muzikālo šovu aizvadīts grupas “DAGAMBA” jaunākā albuma “Bach Against the Machine” lielkoncerts .

Grupas dalībnieks Valters Pūce stāsta: “Ideja par Baha savienošanu ar “Rage Against the Machine” dzima jau pirms sešiem gadiem, taču pirmās skices sākām radīt trīs gadus vēlāk. Šodien, stāvot uz Mežaparka lielās skatuves tūkstošiem skatītāju priekšā, skaidrs kļuva viens – lielām lietām ir vajadzīgs laiks, un man ir grūti iedomāties vēl piemērotāku brīdi kā tagad, kad varējām izstāstīt, šķietami nesavienojamo, klasiķa Baha un roka leģendu “Rage Against the Machine” stāstu.”