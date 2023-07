Andrejs Osokins izziņo savu šogad vienīgo solokoncertu Rīgā un koncertturneju

30. septembrī plkst. 19 Melngalvju namā notiks Andreja Osokina solokoncerts, kas veltīts komponistam Friderikam Šopēnam un līdz šim izskanējis dažādās zālēs Latvijā un Igaunijā, bet ne Rīgā. Programmā iekļautas gan iemīļotas Šopēna miniatūras – valši, mazurkas un etīdes, gan lielās formas darbi – balādes un polonēzes. Koncertprogrammu Andrejs Osokins atskaņos uz jaunā no Vācijas atvestā Yamaha CFX koncertflīģeļa modeļa, kas pirmo reizi būs dzirdams Latvijā un ko speciāli šim koncertam sagatavos klaviermeistars no Japānas Shunsuke Yokoyama. Andrejam Osokinam ir īpaša saikne ar šo instrumentu, jo viņš bija viens no pasaulē plaši pazīstamiem pianistiem, kuri bija iesaistīti tā tapšanas procesā. Katram no viņiem bija iespēja Yamaha pārstāvniecībās Vīnē un Hamburgā spēlēt uz šī instrumenta prototipiem, novērtēt to skanējumu un ieteikt uzlabojumus tā tālākai izstrādei.