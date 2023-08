FOTO UN VIDEO ⟩ Meiteņu mīluļi "Sudden Lights" atklāj detaļas par savu gaidāmo lielkoncertu Mežaparkā

“Grupas uzstādījums savam pirmajam lielajam koncertam ir ļoti iespaidīgs un atšķirīgs no tā, kādi "Sudden Lights" ir redzēti līdz šim. Viena no lietām, ko vēlējās grupa, ir atteikties no skatuves jumta. Tas nozīmē, ka mūziķi ir gatavi riskēt un salīt, bet no skatītāju puses tas paver iespējas veidot skatuvi daudz plašāku un izmantot interesantākus risinājumus,” par skatuvi stāsta koncerta scenogrāfs un gaismu mākslinieks Ainārs Pastars.