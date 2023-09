Kur bēgsim, kur slēpsimies? "Etnodienas" klāt!

Paula no Liepājas folkloras kopas “Ķocis”: “Esmu jau otro reizi šādā nometnē un pazīstu diezgan daudzus dalībniekus. Ir draudzenes no “Tarkšķiem” un “Knipatiem”. Pirmajā reizē ļoti patika, un tāpēc pieteicos arī šogad. Šoreiz bija pavisam citāda programma nekā iepriekš, un bija pārsteigums, ka bija iespēja pašiem darbnīcā darboties ar mūzikas instrumentiem. Visvairāk patika kopmuzicēšana.”

Miķelis no “Rīgas Danču kluba”: “Man ļoti patika, ka bija kaut kas no citas nozares, ne tikai muzicēšana un danči. Piemēram, sviesta kulšana un dabīgās paniņas – bija lieliski par to visu uzzināt, ņemot vērā, ka esam tik tālu prom no naturālās saimniekošanas. Varbūt citreiz var uzaicināt, piemēram, mākslas pārstāvjus, kas mums ko jaunu iemācītu. Kas attiecas uz dančiem, tad es neiemācījos nevienu jaunu. Nākošreiz vēlētos apgūt jaunus dančus.”