Rīgā rokmūzikas mākslinieku Grandson iesildīs igauņi "Around The Sun"

“Around The Sun” sevi raksturo kā indīroka grupu no Tallinas, kam patīk eksperimentēt ar elektroniku, bet nevairās arī no klasiskiem ģitāras efektiem. Dibināta 2016.gadā un atpazīstamību sākusi iegūt, spēlējot ielās, kā arī piedaloties dažādos muzikālos konkursos un festivālos. Piemēram, Igaunijas ilggadējā jauno izpildītāju un grupu konkursā “Noortebänd”, “Eesti Laul 2019” (Igaunijas Eirovīzijas atlase), Tallinn Music Week u.c.