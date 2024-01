Signālu sagaidīšana no tālienes. Pie skatītājiem dosies jaunākā "Literatūres" sezona

Režisors Uģis Olte prāto: "Mūsu raidījuma sestajā gadalaikā vairāk kā jebkad iepriekš sajūtu, ka tagadnes rakstniekiem joprojām ir dzīvas attiecības ar līdzpaņemtajiem pagātnes rakstniekiem. Tas liek domāt par radioviļņu teleskopiem, kas, pavērsti pret kosmosa auksto tumsu, sagaida signālus no tālienes, kaut arī to raidītājs jau sen ir citur. Šo rakstnieku saskarsmē ir mijiedarbe — viens ir palicis mūžīgs un nemainīgs, bet joprojām var ietekmēt to, kurš dzīvs un mainīgs. Es šajā sakarībā redzu skaistu principu, kas var palīdzēt pasaulei neieslīgt haosā.”