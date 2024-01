Infografika ⟩ LTV1 pērn bijis skatītākais televīzijas kanāls Latvijā

Ar 3,7% skatīšanās laika daļu sekoja "TV3 Life", ar 2,9% - "8TV", ar 2,8% - "TV6", bet ar 2,6% - "TV3 Plus".

Konsolidētās TV skatītākā programma 2023.gadā bija "Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija - Zviedrija" kanālā LTV7. Šo spēli vēroja vidēji 17,5% jeb 312 300 Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem. Topa otrajā vietā ierindojās "Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija - Šveice" kanālā LTV7, kuru vēroja vidēji 14,8% jeb 264 700 TV skatītāju. Arī topa trešajā vietā ierindojās viena no Pasaules meistarsacīkšu hokejā spēlēm, kura tika pārraidīta 27.maijā kanālā LTV7 un norisinājās starp Latvijas un Kanādas komandām. Šo spēli mājas TV ekrānos vēroja vidēji 13,8% jeb 246 300 Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem.