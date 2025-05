FOTO Japānas "EXPO" notiks Latvijai nozīmīgākais pasākums – Nacionālā diena

Meistarklases un danči īstenā latviešu garā

No 18. līdz 20. maijam Baltijas un "JellyFish" paviljonos apmeklētājiem būs iespēja piedalīties puzuru veidošanas meistarklasēs, ko vadīs japāniete un latviešu kultūras pazinēja Akiko Hada, kas sarakstījusi vairākas grāmatas par latviešu tradīcijām un ir latviešu suvenīru veikaliņa īpašniece Japānā. Foto stūrī "Latvia. Try it on!" Baltijas paviljonā apmeklētāji varēs pielaikot un uzņemt foto ar latviešu tradicionālajiem kroņiem un vainagiem, savukārt kopā ar tautas deju ansambli "Vektors" apgūt un izdejot latviešu dančus.

Tilts starp kultūru un uzņēmējdarbību

Nacionālās dienas ietvaros notiks arī biznesa forums "Transforming Cities And Mobility Through Innovation & Technology. Humans Powered By Technologies", kur tiks uzsvērtas eksporta un sadarbības iespējas, inovācijas mobilitātē un pilsētu attīstībā, kā arī cilvēku un tehnoloģiju mijiedarbība nākotnes sabiedrībā.

Latviju Nacionālās dienas un foruma laikā pārstāvēs Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, ekonomikas ministrs Viktors Valainis, kā arī lielākā uzņēmēju delegācija Latvijas vēsturē – ap 90 uzņēmējiem, kuriem plānotas biznesa tikšanās ar vairākiem Japānas uzņēmumiem, tādiem kā "Sony", "Hitachi", "Panasonic", "Toshiba", "Itochu Corporation", kā arī ar Japānas uzņēmēju asociāciju "Keidanren".