"Nav Kena bez Bārbijas." Raiens Goslings vīlies "Oskara" nominācijās

Kategorijā "labākā aktrise" par "Oskaru" sacentīsies Anete Beninga par lomu filmā "Nyad", Lilija Gledstone par tēlojumu kinolentē "Killers of the Flower Moon", Sandra Hillere par lomu filmā "Anatomy of a Fall", Kerija Maligana par lomu filmā "Maestro" un Emma Stouna par tēlojumu zinātniskās fantastikas melnajā komēdijā "Poor Things" ("Nabaga radības").

Kategorijā "labākais aktieris" par "Oskaru" sacentīsies Bredlijs Kūpers par lomu filmā "Maestro", Kolmans Domingo par tēlojumu filmā "Rustin", Pols Džamati par tēlojumu kinolentē "The Holdovers", Kilians Mērfijs par lomu filmā "Oppenheimer" un Džefrijs Raits par tēlojumu filmā "American Fiction".

Labākā režisora "Oskaram" nominēti Džonatans Gleizers par filmu "The Zone of Interest", Jorgs Lantims par "Poor Things", Kristofers Nolans par filmu "Oppenheimer", Mārtins Skorsēze par filmu "Killers of the Flower Moon" un Žistīnes Triē par filmu "Anatomy of a Fall".

Kategorijā "labākā starptautiskā filma" nominētas "Io Capitano" (Itālija), "Perfect Days" (Japāna), "Society of the Snow" (Spānija), "The Teacher’s Lounge" (Vācija) un "The Zone of Interest" (Lielbritānija).