Kino zelta izlase: atklājiet pēdējo gadu labākos kinodarbus

Ekrānos un dzīvē – Emmas Stounas un Raeina Goslinga vienreizējā saspēle

Nupat otrreiz par gada labāko aktrisi atzīta Emma Stouna par vienreizējo aktierspēli filmā “Nabaga radības” (rež. Jorgs Lantims, 2023). Savu pirmo Oskaru šajā nominācijā viņa saņēma par dalību filmā “La La Land: Kalifornijas sapņi” (rež. Damjēns Šazēls, 2016), kurā slavenā aktrise redzama kopā ar patlaban tik aktuālo Raeinu Goslingu. Abi aktieri šī gada ceremonijas saistībā tiek plaši apspriesti: pēc tam, kad Raeins Goslings izpildīja vienu no filmas “Bārbija” (rež. Greta Gērviga, 2023) tituldziesmām “I Am Just Ken”, Emma Stouna saņēma savu godalgu saplēstā kleitā. Kā viņa norādīja, kleita uz muguras pārplīsusi, kad aktīvi jutusi līdzi Raeina Goslinga spilgtajam priekšnesumam. Lai arī filmā “La La Land: Kalifornijas sapņi” abi aktieri tik tiešām dejo un dzied, nevienam tur apģērbs neplīst, tomēr abu sinerģija ir nepārspējama. Filma pieejama arī LMT Viedtelevīzijas HBO Filmas un seriāli sadaļā.