Pirmo reizi Latvijas pilnmetrāžas animācijas filma iekļauta Kannu kinofestivāla konkursā

Režisors Gints Zilbalodis iepriekš veidojis filmu "Projām" (Away, 2019), kura ieguvusi konkursa "Contrechamp" galveno balvu Ansī festivālā un ar panākumiem izrādīta vairāk nekā 90 kinofestivālos visā pasaulē. Toreiz filmu Zilbalodis veidoja vienatnē, bet pie filmas "Straume" strādājusi starptautiska komanda – filmas tēlu animācija veidota Francijā, skaņas pēcapstrāde veikta Beļģijā, tēli un vides elementi, vizuālie efekti un mūzika tapa Latvijā.

Filmu "Straume" finansiāli atbalsta Nacionālais kino centrs, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Eurimages, Francijas Nacionālais kino centrs, televīzijas Arte un Canal+, arī dažādi reģionālie fondi un atbalsta programmas Francijā un Beļģijā. Filma producēta studijās Dream Well Studio (Latvija), Sacrebleu Productions (Francija) un Take Five (Beļģija). Latvijas pirmizrādi filma piedzīvos rudenī.