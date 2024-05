77 gadu vecumā miris amerikāņu rakstnieks Pols Osters

Dodoties pārgājienā vasaras nometnes laikā 14 gadu vecumā, Osters bija liecinieks nelaimes gadījumam – zēnu, kas atradās vien dažu centimetru attālumā no viņa, acumirklī nogalināja zibens spēriens. Afekta stāvoklī esošais Osters centās savu biedru atdzīvināt un darīja to tik ilgi, kamēr neatsteidzās palīgā nometnes personāls. Šis notikums, rakstnieks atzinis, absolūti mainīja viņa dzīvi un par to viņš esot domājis katru dienu.