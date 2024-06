Repere Viņa: "Dziesmu vārdi mēdz pie manis atnākt sapnī"

Visvairāk es gribētu uzstāties kopā ar Kurtu Kobeinu. Vienmēr esmu jutusi dziļu radniecību ar viņa mūziku, dzīvi un redzējumu. Man pat makā vienmēr līdzi ir maziņš apmetuma gabaliņš no viņa mājas Losandželosā. No dzīvajiem labi varianti būtu Henning May vai Dominic Fike, cerībā, ka procesa laikā kāds no viņiem varētu manī samīlēties. (Smejas.)