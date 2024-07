VIDEO "Nav divu Tomu" piedāvā atvaļinājumu sezonas "Video rasolu" no savu epizožu arhīva

Šoreiz piedāvājam mūsu skatītājiem un lasītājiem nelielu “Video rasolu”, kurš nav gluži uzskatāms par “The Best Of” epizožu virknējumu. Jāatzīst, ka dažas no izvēlētajām tēmām aizvadīto nedēļu un mēnešu gājumā podkāstā ir izrādījušās ar krietni smagāku svaru, nekā to cēlājiem sākotnēji šķitis, tādēļ arī to izrisinājums šad tad prasījis ilgāku ētera laiku.