LTV sāk jauno sezonu! Ar ko tā priecēs skatītājus?

Atkalredzēšanās prieks. Raidījumam “Kas notiek Latvijā?” jauns ētera laiks, “4. studija” svin 10 gadu jubileju

No 18. augusta atgriežas LTV Ziņu dienesta komandas veidotais analītiski pētnieciskais raidījums “De facto”, no 20. augusta – “1:1”, no 26. augusta – “Šodienas jautājums”, no 2. septembra – “Aizliegtais paņēmiens”, bet no 4. septembra – “Pasaules Panorāma”. Emocionālus un personiskus stāstus turpinās stāstīt “Aculiecinieks” – ēterā no 31. augusta.

Tāpat atkalredzēšanās ar skatītājiem gaidāma virknei kultūras un izklaides raidījumu – no 30. augusta – “Kultūršoks”, no 31. augusta – “Latvijas sirdsdziesma” no 1. septembra – “Kultūrdeva”, no 2. septembra – “V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts”, no 3. septembra – “Province”, savukārt no 6. septembra – “Daudz laimes, jubilār!”. Par aktuālo sporta pasaulē turpinās informēt raidījums “Sporta Studija”, kas ēterā atgriezīsies 2. septembrī. Vēl 7. septembrī jaunu darba cēlienu atsāk raidījums “Ielas garumā”. Dabas un dzīvnieku draugus turpinās uzrunāt raidījumi “Vides fakti” – ēterā no 7. septembra – un “Ķepa uz sirds” – no 14. septembra. 15. septembrī atkalredzēšanos ar skatītājiem piedzīvos raidījums “Lielās patiesības”.