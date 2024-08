IESKATIES AIZKULISĒS! Latvijā top jauns detektīvseriāls “Slepkavības lieta”

Seriāls būs vairāku daļu cikls, un katrā no tām būs četras sērijas. Pirmās sezonas jeb cikla uzņemšana ir sākta Cinevillā. Tā stāsts būs kā elegants rēbuss, kas vēsta par to, kas var notikt cilvēka prātā, kad viņš jūtas apdraudēts – no upura kļūstot par agresoru un pārkāpjot visas iespējamās riska robežas.