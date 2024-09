Ielūkojies! “Nav divu Tomu” pievienojas viesis

Vēl podkāstā tiks apskatīta arī nesenā “Mossad” paveiktā militārā operācija, kurā tika uzspridzināti teroristiskās organizācijas “Hezbollah” un tās atbalstītāju peidžeri. Kāda bija pašmāju sabiedrības daļas reakcija uz šo notikumu un kāpēc tā bija nepareiza? Kā izvēlēties pareizo nometni, kuru atbalstīt? Un kāpēc to nedarīt.

Bet raidījuma noslēgumā vadītāji kopā ar viesi atskatīsies uz viņa publicēto valdības vērtējumu. Vērtējumi publicēti skalā no 1 līdz 10, bet izrādās, ka daži vērtēti vecajā piecu ballu sistēmā, bet vēl citi, iespējams, no 1 līdz 100. Galvenais spēt to pareizi uztvert un interpretēt.