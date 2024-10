Nākamgad Lietuvā un Igaunijā uzstāsies Kailija Minoga

Kailija Minoga ir patiesa mūzikas leģenda, kura ieraksta un izpilda hitus jau vairāk nekā 35 gadus. Uzsākot aktrises karjeru Austrālijas televīzijas seriālā "Neighbours", viņa drīz vien kļuva par vienu no slavenākajām un veiksmīgākajām popmāksliniekiem pasaulē. Viņas pirmais singls "Locomotion" (1987) guva milzīgus panākumus, un turpmākā dziesma "I Should Be So Lucky" padarīja viņu par starptautisku zvaigzni.

"Tension" ir enerģija un emocijas, kas apvienotas vienā koncertā, kurā fani varēs dzirdēt ne tikai jaunas dziesmas, bet arī senus favorītus, piemēram, "Can't Get You Out of My Head", "Love at First Sight" un "Spining around". Katrs Kailijas koncerts ir pazīstams ar savu izcilo izpildījuma līmeni, iespaidīgajiem skatuves tērpiem un nevainojamo horeogrāfiju, padarot to par notikumu, kuru fani noteikti nevēlēsies palaist garām.