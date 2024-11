Kino filmēšanas paviljona izveide Spilvē varētu izmaksāt desmitiem miljonus eiro

Taujāts, cik ilgā laikā kino filmēšanas paviljons varētu tapt, Latvijas Filmu servisa producentu asociācijas valdes loceklis klāstīja, ka saskaņā ar iepriekšējiem aprēķiniem no brīža, kad būs sakārtota finansiālā puse, paviljonu varētu izbūvēt trīs gadu laikā. Tāpat Kalējs piebilda, ka pirms četriem gadiem izveidotajā kontroltāmē kino filmēšanas paviljona izmaksas bija vairāk nekā 20 miljoni eiro.

Valainis pieminēja AS "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" ("Altum"), kuras apgrozījums sasniedz vairāk nekā vienu miljardu eiro un piedāvā aptuveni 42 atbalsta programmas. Ekonomikas ministrs uzsvēra, ka paviljona izveide ir balstīta uz komerciāliem pamatiem, līdz ar to jau patlaban ir iespējams piedāvāt finansējumu no atbalstu programmām ar salīdzinoši lētākām procentlikmēm. Viņaprāt, sadarbībā ar Kultūras ministriju (KM) un Rīgas pašvaldību, paviljona izveide ir sasniedzams rezultāts.