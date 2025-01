"Latviešiem patīk dziedāt, vēlams kopā, jo cik gan no mums dzied tāpat vien mājās, varbūt padungo, bet tāda kopdziedāšana nesanāk." Jā, ir kāzas, ir Jāņi, ir salidojumi, kur cilvēki rauj vaļā repertuāru no “Bēdu, manu lielu bēdu” līdz “pumpiņrasasā” un “prūšu zemei”, taču vietas, kur atnākt no sirds izdziedāties, nav.