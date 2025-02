Rīgā uzstāsies operdziedātāja ar rokzvaigznes dvēseli Emīlija D'Andželo

Par spīti sasniegumiem, iekarotajām skatuvēm un cienītāju sirdīm, kas droši ļauj mākslinieci pieskaitīt dīvu pulciņam, ik pa laikam par mecosoprānu Emīliju D'Andželo kāds izsakās kā par "vienu no pasaules īpašākajām jaunajām dziedātājām" (The New York Times), kuras ceļš "pretī opermūzikas zvaigžņotajām debesīm joprojām turpinās" (National Public Radio). Publicitātē un saviesīgās aprindu sarunās frāžu un izteikumu brikšņi arvien sabiezē jo īpaši, kad runa ir par operu.