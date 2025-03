FOTO Virkne pašmāju slavenības pulcējas īpašā modes skatē

"Šis šovs nebija tikai tehnoloģiski sarežģīts, bet arī pārsteigumiem bagāts – vakara viesi līdz pat pasākuma beigām nezināja, ka viņu blakussēdētāji patiesībā ir šova dalībnieki, un viņi paši kļuvuši par daļu no aizraujošā notikuma," turpina Dombrovska.

"Šovam tika izstrādātas unikālas aranžijas, kas dzīvajā izpildījumā atklāja jaunu skatījumu uz pasaulslavenām dziesmām – no klasikas līdz transam, no deju ritmiem līdz drum and bass un hiphopam.