"Hurts" solists Teo Hačkrafts: "Mēs bijām melnās avis"

Jautāts par ārējo estētiku, par to, kā radās elegantais "Hurts" koptēls, Teo stāsta: “Mūs ļoti ietekmēja itāļu kino, mūzika, tādas grupas kā "Joy Division", "Tears For Fears", "The Smiths" – visas tās lietas, kas mums tā patika. Mums nebija daudz aprīkojuma vai resursu. Kad devāmies satikties ar ierakstu izdevniecību ļaudīm, tērpāmies uzvalkos, jo pretējā gadījumā mūs uzskatītu par bezpajumtniekiem.

Mums nebija dārgu videokameru, un mēģinājumu telpa atradās pamestā ēkā. Tas vienkārši bija jāpaveic, un šķiet, ka mēs to spējām. Ir dīvaini, ka kas tāds, kas radies nepieciešamības dēļ, kļūst tik ikonisks. Kā daži no šiem videoklipiem. Pirmais “Wonderful Life” klips vispār tapa mūsu studijā, bijām uzvilkuši to, ko tai laikā valkājām, un tajā piedalījās ļaudis, kas pirmie atnāca padejot. Kaut kad tagad to atkal noskatījos un pats brīnījos: "Kā gan tas varēja notikt [savākt miljoniem skatījumu]?!" Manuprāt, tāpēc, ka tas bija tik tīri un godīgi. Vienkārši darījām to, ko gribējām darīt, jo bijām jauni un mūsu krūtīs dega uguns nelīdzināties citiem.”