LTV1 “ies gaisā” jauns kulinārijas raidījums

Konceptuāla šefpavāra un jaunuzņēmēju satikšanās kulinārijas raidījumā ir iepriekš Latvijā nebijusi pieeja šā žanra raidījumos. Ierastā pieeja – viesos aicināt sabiedrībā labi pazīstamas personības – dažos gadījumos raidījumam var atņemt ļoti svarīgu komponenti: stāstu. “Mūs kā producentus vienmēr ir interesējis cilvēka stāsts un tas, kas viņu aizrauj jeb par ko deg acis,” norāda producente, satura darbnīcas TAPT vadītāja Liene Vilnīte. “Nenoliedzami - vieni no šādiem cilvēkiem ir jaunie uzņēmēji, kas savu izloloto ideju mēģina realizēt. Mūsdienu konkurences, tempa un nepārtraukti mainīgajos tirgus apstākļos to izdarīt ir ļoti grūti. Tad, kas ir tas, kas ļauj vienai vai otrai idejai noturēties un kas ir tie personības faktori, kas nepieciešami, lai kļūtu par uzņēmēju mūsdienu Latvijā un pasaulē? Kāda loma ir līdzcilvēkiem un komandai? Cik svarīga ir veiksme un pareizais laiks un vieta?” šefpavāru interesējošo jautājumu loku iezīmē Liene.

4. septembrī Juris LTV1 ēterā satiks savu pirmo pārinieku – jaunuzņēmuma “Gamechanger Audio” šefu Iļju Krūmiņu, bet 11. septembrī viņš ciemosies pie zīmola “Be With” radītājas, jaunuzņēmumu vidē pazīstamās Annas Andersones. Pārējo epizožu laikā Juris viesosies arī pie Andra Hermaņa no uzņēmuma “Blind Art”, Lienes Rogas no “Babbit”, Raimonda Zadvornova no “Kalve Coffee”, Jāņa Oliņa no “Cast Print”, Montas Vecozolas no “Street Food Latvia” un Jāņa Ķuzes no “SPH Engineering”.