Pie skatītājiem nonāks jauns TV šovs “Naudas Pavēlnieks”

Šova vadītāja Jana Duļevska par finanšu plānošanas paradumiem savā ģimenē: “Manā ģimenē mēs plānojam tikai daļu budžeta, proti, tie ir komunālie maksājumi, pulciņi, sporta nodarbības, bet arī tos sarēķinām tikai galvā, neizliekot uz papīra. Tomēr, ja mums ir kopīgs mērķis, piemēram, ģimenes ceļojums, tad mēs meklējam veidus, kā ietaupīt, iesaistot šajā procesā arī bērnus. Tā kā man ir paveicies būt nelielai daļa no šova “Naudas Pavēlnieks”, es pati mācos no raidījuma varoņiem, klausoties, cik ļoti nopietni un organizēti pusaudži attiecas pret šim izaicinājumam, tādēļ ceru, ka arī mani bērni un bērni visā Latvijā spēs ņemt piemēru no raidījumu varoņiem, kas ir viņu vienaudži!”