Kivičs un Skulme asi kritizē "X Faktoru"

"X Faktors ir lielākais apčakarējiens. Uztaisa nabaga bērniem ilūziju, un tad izmet miskastē. Nevienu reizi šova laikā neviens nepateica, ka šovbiznesā galvenais ir jautājums, vai tev ir hits. Busulis to varētu nezināt (par cik neko nav sacerējis), bet Sējāns pieklājības pēc varēja padalīties par to, kas (ne)gaida jaunos nākotnē. Par Aiju es neko neteikšu, tur viss ir rakstīts acīs," rakstīja mūziķis.

"Andrim ir 17 gadu pieredze šovbiznesā (daudz apbalvojumu un publikas mīlestība), man tikai mazāk par gadu šāda pieredze, mūsu koncerti ir pārpildīti, mums viss, par laimi, notiek, un albums ir lielisks. Patīk vai nepatīk, tas jau ir cits jautājums. Var jau par dziesmu miljonu prasīt, ja nu mēs par to runājam, bet cilvēki nespēj maksāt. Un negrib. Es personīgi nezinu nevienu mākslinieku no šoviem, kuru gribētu algot. Tas ir skumji, un es ar to nelepojos, bet tas ir fakts. Diskusija laba, tas gan. Svarīgi gan neaizmirst, ka nozīme ir personībai un veiksmei. Tā vai nu ir, vai nav," rakstīja Skulme.