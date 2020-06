Pret rasismu protestē arī pašmāju “drag queen”

..👮‍♂️STOP👮‍♂️ ..Police Brutality/ Violence needs to be Stopped ..👮‍♂️😑 I made this Video to Protest and Show what Police are doing to people👮‍♂️😑 Stop Killing People, Stop Hitting People, Stop Bullying People... 😞👮‍♂️😞 No JUSTICE No PEACE..😞😞😞 please Share this video... Dont be Silent, Speak Up 🙂🙂❤. . . #pressplay #policebrutality #video #makeup #makeupartist #violence #nojusticenopeace #foryoupage #fyp #blm #blacklivesmatter✊🏾 #BlackLivesMatter #bully #stop #instagood #instapost #share #dontbesilent #usa #protests #policeviolence #speakup #lgbtq

