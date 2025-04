"Tev vienmēr jābūt apbruņotam. Vismaz ar vienu roku." Pasaules vēji mākslinieka Zigfrīda fotogrāfiju izstādē "Kino klejotājs"

Franču izcelsmes komponists, mūziķis, kino režisors un pasaules apceļotājs Sigs vai Zigfrīds (Siegfried Debrebant, 1973-2024) pēkšņi tika aizsaukts mūžībā aizvadītā gada rudenī. Mākslinieku itin bieži varēja satikt vienā no Rīgas kultūras un radošuma epicentriem – Kaņepes Kultūras centrā. Tieši tur 2024. gada augustā uz pagalma terasē ierīkotās skatuves viņš sniedza savu pēdējo koncertu.

Zigfrīda pirmā pilnmetrāžas filma "Louise (take 2)" 1998. gadā tika demonstrēta Kannu kinofestivāla oficiālajā atlasē. Tālāk sekoja vēl sešas pilnmetrāžas filmas, kuras tika uzņemtas dažādās pasaules vietās un ar panākumiem rādītas Kannu, Roterdamas, Sandensas un citos prestižos starptautiskos kino festivālos.

2004. gadā Zigfrīda filma "Sansa" tika rādīta kinofestivālā "Arsenāls". Pēc 13 gadiem jau Rīgā Zigfrīds uzņēma filmu "Riga, take One", kuru varētu uzskatīt par vienu no visskaistākajām mīlestības vēstulēm gan pašai Rīgai, gan tās raibajam iedzīvotāju pulkam. Zigfrīda Kalkutā filmētā spēlfilma "Bengali Variation" 2022. gadā tika izrādīta Starptautiskajā kinofestivālā Rīga IFF.