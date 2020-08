Aleksis Vilciņš aiziet no radio

Galvenais ir kustība! Viens ārkārtīgi lielisks un nozīmīgs manas dzīves posms tuvojas noslēgumam. Pēc gandrīz 7 gadiem @piecilv komandā, esmu nolēmis doties jaunu izaicinājumu meklējumos - ir sākusies mana pēdējā darba nedēļa Latvijas Radio. No septembra - jāpamācās, jāatpūšas, jāpalūkojas apkārt. Tiekamies citur un citādi. Bet tiekamies! Bučas, @piecilv, jūs jau zināt ❤️

