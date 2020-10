Pēc nonākšanas PVD redzeslokā Magonei atsaka suņa adoptēšanu

Magones ģimenē jau ir viens suns – haskija šķirnes kucīte, taču tā nerejot un māju nesargājot. Vēl vairāk - skandalozā ģimene jau iepriekš izpelnījusies kritiku gan par to, ka suns tiek turēts pie ķēdes, gan to, ka četrkājainais mīlulis nav sterilizēts. Turklāt to, kā ģimene ievēro dzīvnieku labturības noteikumus, nesen devās pārbaudīt arī atbildīgās instances.